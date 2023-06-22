MSB: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 22:16, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 22:02
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"