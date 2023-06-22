Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere, kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 22:35, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 22:44
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bakan yardımcılığı görevlerine atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Mehmet Özhaseki, paylaşımında, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabb'im utandırmasın." ifadelerini kullandı.