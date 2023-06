Tiktok vurgununda korkunç detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok hesapları üzerinde yapılan çalışma sırasında bazı yayınlardaki konuşmalardan şüphelenerek çalışma başlattı. İnceleme sırasında bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, Tiktok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında Tiktok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla bahka hesabını inceleyen ekipler, 1,2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

POLİS PARA AKIŞININ ANLAŞMALI KİŞİLER ARASINDA OLDUĞUNU SAPTADI

Yapılan araştırmalarda para gönderen kişilerle, yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Araştırmalarda Tiktok'un bir kereye mahsus olmak üzere platformda sanal para olarak kullanılan 'jetonun' iade edilebileceğini, bunu farkeden bazı kişilerin önce Tiktok fenomenleriyle anlaştığını daha sonra ise çalıntı ya da kopyalanmış kredi kartlarıyla jeton alarak bu fenomenlere gönderdiklerini belirledi.

Fenomenlerin gelen jetonu şüphelilerin belirledikleri hesaplara aktardığını, jeton hesaplara dağıtıldıktan sonra şüphelilerin Tiktok'a aldıkları jetonu iade etmek istedikleri, Tikton'un fenomenlerden jetonu geri istediği ancak fenomenlerin jetonu dağıtması sebebiyle ödemeyi kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. POLİS, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

FENOMENLERE YÜZDE 30 KOMİSYON

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre iade yöntemiyle haksız kazanç elde edilen organizasyonu 'Ateşoğlu' kullanıcı ismini kullanan Mustafa Daşdemir'in kurduğu, fenomenlerle kendisinin anlaştığı öğrenildi. Sistemi kuran şüpheliler daha sonra büyük kısmı yabancı uyruklulara ait çalıntı kredi kartlarıyla platformda yayın yapan anlaşmalı oldukları fenomenlere jeton hediye etti. Yüksek meblağlar ödenen jetonların daha sonra bankadan veya platformdan geri iadesi istendi. İlgililer 1 kere mahsus olmak üzere jeton iadesi yaptı. Jetonu alan fenomenler ise buradan gelen parayı Daşdemir'in yönlendirdiği hesaplara aktardı. Daşdemir bu yönteme dahil olan fenomenlere yüzde 30 komisyon verdi.

FENOMEN KADININ BEBEĞİNİ DÜŞÜRTMEK İÇİN BAŞKA BİR KADIN FENOMENDE 13 MİLYON PARA ALDI

Bu şekilde Tiktok'tan 1,2 milyar haksız kazanç elde eden şüphelilerden 'By Hünkar' kullanıcı adını kullanan Ahmet D. ile ilgili başka bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, fenomen 'By Hünkar', TikTok fenomeni Arslan Bey'den hamile kalan Çağla Çağlayan'ı silahla tehdit edip ilaç içirerek bebeğini düşürdü. By Hünkar'ın çocuğu düşürmek için yine Tiktok fenomeni olan Tubakko isimli kadından 13 milyon lira para aldığı öğrenildi. Yaşadıklarını bir canlı yayında anlatan Çağla Çağlayan, polisi de arayarak şüphelilerden şikayetçi olacağını söyledi. Çağlayan yayınında 'By Hünkar, sen benim eli kolu belli olan bebeğimin katilisin. Dilimin altına hap koyarak bebeğimi öldürdün' dedi.