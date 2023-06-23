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Maaş bekleyen EYT'liye iptal şoku

44 yaşındaki Erdoğan Kaya, EYT'den emekli olup, maaş almak için gün sayarken, SGK'dan "Başvurunuz iptal edildi" yazısıyla şoke oldu. Gerekçe olarak ise 1995'te babasının yanında çalışması gösterildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Kişinin sigortalı sayılabilmesi için bedenen o iş yerinde bulunması lazım. Bunu da ispat etmesi lazım. Ücretinin banka üzerinden gönderilmesi zaruri. Banka dekontları bir kanıttır" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 07:25, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 07:19
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Maaş bekleyen EYT'liye iptal şoku

Samsun'da yaşayan Erdoğan Kaya, mart ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. Primi eksik olduğu için 29 bin lira askerlik borçlanması ödedi. İşlemleri tamamlanan Kaya, 44 yaşında emekli edildi. Çalıştığı iş yeri tarafından tazminatı da ödendi.

SGK MESAJIYLA YIKILDI

Erdoğan Kaya'nın emeklilik hayali, 2-3 gün önce SGK'dan gelen mesajla suya düştü. Mesajda, 'EYT başvurusunun iptal edildiği' yazıyordu. Kaya, vakit kaybetmeden SGK'nın yolunu tuttu. Yetkililerden, EYT başvurusunun 'Birinci derece yakınının yanında sigorta başlangıcı' olduğu için iptal edildiğini öğrendi.

ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM

Kaya'nın, birinci derece yakınının yanında sigorta başlangıcı 1995 yılında yapılmıştı. EYT'den yararlanmak için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması şart koşuluyor. İkinci iş yerinde 1999 yılının Aralık ayında çalışmaya başladığı için Kaya'nın EYT düzenlemesinden yararlanma şansı da ortadan kalktı.

Yeni Şafak'a konuşan Erdoğan Kaya, "Babamın yanında 1995 yılının 7'inci ayından itibaren inşaat işçisi olarak 9 ay çalıştım. Bu süre boyunca primlerim de ödendi. 18 yaşından küçük ve ilk iş yerim babama ait olduğu gerekçesiyle çalıştığım halde emeklilik işlemlerim iptal edildi. Bakılsın, araştırılsın hemen reddedilmesin istiyoruz. Çünkü gerçekten çalışan insanlar mağdur oluyor" diye konuştu. Kaya, yasal yollardan hakkını aramak için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

Cabir Turğut

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