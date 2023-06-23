Ak Partide yerel seçim çalışmaları başladı: Mega kente mega anket

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız" ifadelerinin ardından AK Parti'de çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda önceki gün yapılan grup toplantısı sonrasında Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında strateji ekibi toplandı.

BÜYÜKŞEHİR ÖNCELİKLİ



Burada alınan kararlara göre AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye'nin röntgenini çekecek. 81 ile özel çalışma yapılacak, vatandaşın tercihi araştırılacak, seçmenin ne isteyip ne istemediği sorulacak. Yerel seçim çalışmalarının en önemli ayağını Ankara, İstanbul ve İzmir'in başta olduğu büyükşehirler oluşturacak.

4 ANA BAŞLIK



Çalışmada özellikle Ankara ve İstanbul'a özel bir yer ayrılacak. Seçmen davranışlarını etkileyen siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler ölçülecek. AK Parti, seçmen araştırmasını ilk olarak İstanbul'da 20 bin seçmen üzerinde yapacak. İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. AK Parti 21 yıllık iktidarında bir rekor kırarak ilk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirilmiş olacak.

YEREL SEÇİME STRATEJİ



Söz konusu çalışma Ankara ve İstanbul'da bayramdan sonra tamamlanacak. Ardından başta büyükşehirler olmak üzere 79 ilde çalışma yapılacak. Çalışma ilk önce AK Parti'nin seçimler için kurduğu strateji ekibinde incelenecek. Yapılan saha araştırması raporlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'la raporun değerlendirilmesinin ardından yerel seçimler için yeni bir strateji belirlenecek.

Nur Banu Aras