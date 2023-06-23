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Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar

Ticaret Bakanlığı, yeni cezalar uygulanacağını açıklamasına rağmen otomobil fırsatçıları direniyor. Satış platformlarına bir günde 100 yeni ilan giren fırsatçılar, liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 07:50, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 07:55
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Fırsatçılar ceza tanımıyor! Liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyorlar

Otomobil fırsatçıları dur durak bilmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın kestiği fahiş cezalar ve yaptığı sıkı denetimlere rağmen gözünü kar hırsı bürümüş fırsatçılar online platformlara 2023 model yeni araç ilanı girmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasının 6 ay daha uzatıldığını açıklaması, kurallara uymayanlara da ek cezaların geleceğini belirtmesine rağmen fırsatçılar yeni ilan girmekte beis görmüyor.

115 BİN TL ÜZERİNDE

Öyle ki, Sahibinden.com platformuna kararın açıklandığı gün dahi 'Sıfır' araçların ilanları girilmeye devam edildi. Bayi liste fiyatının modeline göre 80 bin ila 400 bin TL üzerinde girilen ilanlar bu kadar da olmaz dedirtti. Örneğin bayi liste fiyatı 1 milyon 360 bin 500 TL olan Honda Civic 1.5 VTEC Eco Elegance marka araç, 22 Haziran tarihinde Sahibinden. com'da 1 milyon 475 bin TL'den satışa sunuluyor. Yine aynı platformda Toyota Corolla 1.5 Dream araç 1 milyon 90 bin TL'den ilana girilirken, aracın bayi liste fiyatı 1 milyon 11 bin 400 TL olarak görünüyor.

İLANDA 6100 PANELDE 0 KM

Araç bayi liste fiyatı 1 milyon 58 bin TL olan Renault Megane Icon 1.3 TCe model araç da onlineda 1 milyon 475 bin TL'den satışa sunuluyor. Aracın ilanda km bilgisi 6100 iken paylaşılan fotoğraflardaki panelde aracın kilometresi '0' olarak görülüyor. Yine Mercedes Benz CLA marka başka bir araç bayi liste fiyatının 400 bin TL üzerinde satılıyor.

PLAKA YOK POŞETLERİ DAHİ DURUYOR

Fırsatçılar Ticaret Bakanlığı'nın açıklama yaptığı gün dahi onlineda 'sıfır' araç satışına devam ediyor. Öyle ki platformda bazı araçlar plakasız ve koltuk poşetleri ile yayımlanıyor. Örneğin bayide kampanyalı fiyatı ise 725 bin 900 TL olan Fiat Egea 1.3 Multijet araç platformda 775 bin TL'den 21 Haziran'da satışa sunulmuş. Aracın ne plakası var ne de poşetleri sökülmüş...

BİR GÜNDE 100 İLAN DAHA GİRDİ

Ticaret Bakanlığı'nın 6 bin km ve 6 ay sınırının uzatılacağını açıkladığı gün olan 21 Haziran'da Sahibinden.com platformunda 2023 model toplam 6 bin 556 adet araç bulunuyordu. Dün 22 Haziran tarihinde ilan sayısı 6 bin 642'ye çıktı. Hatta biz haberi hazırlarken ilave üç araç daha ilana eklenerek ilan sayısı 6 bin 645'e yükseldi.

Betül ALAKENT

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