Eski vekiller bakan yardımcısı oldu: Atamalarda dikkat çeken isimler

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan ve Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 10 gündür üzerinde çalıştığı bakan yardımcıları belli oldu. İçişleri Bakanlıığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda mevcut bakan yardımcılarının tamamı değişti.

Erdoğan, yeni atamalarda tercihi partide adeta 'nefer' gibi çalışan isimlerden yana kullandı. 3 dönem kuralına takıldığı için bu dönemde Meclis dışında kalan eski milletvekillerinden ve Ak Parti'nin 'atom karıncası' Ramazan Can, Adalet Bakan Yardımcılığına, partinin hukukçularından Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcılığına, Adıyaman Eski Milletvekili Ahmet Aydın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına, Osman Poyraz Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına getirildi.

27'nci dönem milletvekillerinden Nevzat Şatıroğlu ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atandı.

2000 senesinde köyde harman yaparken ÖSS birincisi olduğunu öğrenen Oruç Baba İnan ise 23 sene sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.