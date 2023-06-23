Yolcu otobüsü ile tuğla yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaraladı

Otobüs şoförü ile otobüste yolcu olarak bulunan Hüseyin Balak, Furkan Çataloğlu, Ege Uygun, Evrim Uygun, Yasin İnan, Aziz Demir, Erkan Ünal ve Hatun Kozak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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