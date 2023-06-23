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Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz spor okulları, 4 Temmuz'da açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı, 4 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 11:14, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 11:17
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Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz spor okulları, 4 Temmuz'da açılıyor

Bakanlık, açacağı bu okullarla sayesinde çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak istiyor. İstanbul'un 39 ilçesinde 42 branşta hizmet verecek bu kurslarla, 1 milyondan fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz spor okullarında 13 engelli branşı olduğunu da söyleyerek, "Aslında bizim spor okullarımız, kışın da sürmekte. Fakat eğitim ve öğretimin bitmesiyle birlikte yaz okullarına ilgi daha çok artmakta. Geçen yıllarda edindiğimiz tecrübe bunu bize gösterdi. Velilerimizin de çocuklarını spor okullarımıza yönlendirmesini arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da gençlerin bu spor okullarına müracaat etmelerini tavsiye etmişti." ifadelerini kullandı.

Yaz spor okullarının ücretsiz olduğunu aktaran Hacıcaferoğlu, "Biz, spora erişim politikamızın tüm tabana yayılmasını hedefliyoruz. Gençler, ilçe müdürlüklerimizden, internet sitemizden veya antrenörlerimizden bize ulaşarak başvurularını yapabilir, böylece istedikleri branşta eğitim görebilirler." diye konuştu.

Yaz spor okullarını, Türk sporu için bir altyapı kaynağı olarak gördüklerini dile getiren Hacıcaferoğlu, "Kurslarımızda eğitimini tamamlayan gençlerimiz, yetenekleri doğrultusunda spor kulüplerine yönlendiriliyor. Spor okullarımızda masörler, psikologlar, beslenme uzmanları ve fizyoterapistler de bulunuyor. Hedefimiz, aynı zamanda çocuklarımızın boş zamanlarını daha kaliteli geçirmesini sağlamak. Çünkü spor, aynı zamanda çok iyi bir eğitim aracıdır. Spor yapan çocuklar, profesyonel atlet olmasalar da ileriki yaşlarda daha öz güvenli ve başarılı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

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