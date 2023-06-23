Sahibinden.com hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı ertelendi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantısı 16 Ağustos saat 10.30'a ertelendi.

Kurumun sitesinde yer alan bir başka duyuruya göre de EssilorLuxottica S.A'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarla kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, 8 Ağustos saat 10.30'da yapılacak.