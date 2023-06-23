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Kız arkadaşına çarpan sürücüyü bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana'da kız arkadaşına aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tartıştığı sürücüyü bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 12:34, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 12:36
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Kız arkadaşına çarpan sürücüyü bıçaklayan zanlı tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde dün otomobil sürücüsü M.I'yı elektrikli bisiklet sürücüsü kız arkadaşı G.Y.D'ye çarparak yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla darbedip bıçakla yaraladığı öne sürülen M.K.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı M.K.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Baraj Caddesi'nde dün G.Y.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile M.I. yönetimindeki 01 ALM 590 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada hafif yaralanan G.Y.D'nin olay yerine gelen erkek arkadaşı M.K.Ş, tartıştığı otomobil sürücüsünü darpedip bıçakla yaralamış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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