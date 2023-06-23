O ilçeden 2 öğrenci LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden İrem Kuzbunar ve Mert Büyükdeğerli Türkiye genelinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda, (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Öğrencileri ve aileleri bugün açıklanan sonuçları görünce büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Türkiye 1'incisi olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İrem Kuzbunar, çok çalıştığını belirterek, "Çok mutluyum. Çok çalıştım ve başardım. Hedefim Ankara Fen Lisesine girip istediğim üniversiteyi de kazanarak genetik mühendisi veya beyin cerrahı olmak. Düzenli bir şekilde çalışarak sınavlara hazırlandım. Okulumuz idaresine ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Tabii en çok da anneme ve babama teşekkür ediyorum'' dedi.