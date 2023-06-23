Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Kilis'te depremzede çocuklara kitap dağıttı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, "Bir Kitap da Benden Projesi" kapsamında çocuklara ve gençlere kitap dağıttı.

Kilis'e gelen gezici kütüphane, ilçe ve köylerde kitap dağıtımı yaptıktan sonra depremden etkilenen diğer illere gidecek.

Psikolog Berkay Öztürk, AA muhabirine, Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğiyle yürütülen proje ile depremzede çocuklara ve gençlere kitap dağıttıklarını söyledi.

Kitap dağıtımının 26 Haziran'a kadar Kilis'te süreceğini dile getiren Öztürk, "Polateli ve Musabeyli ilçelerindeki depremzede öğrencilere kitaplarını dağıttık. Kilis merkezde bulunan depremzedelerin kaldığı konteyner kentte öğrencilerimize kitaplarını verdik. Bundan sonra Elbeyli ilçesine giderek orada kitap dağıtımını sürdüreceğiz." dedi.

Öztürk, amaçlarının depremlerde etkilenen çocukların psikolojisini iyileştirmek olduğunu vurguladı.