Kütahya'ya Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin şubesi açılıyor

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Kütahya Şubesinin açılışına karar verilirken, şube kuruluş çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Abdurrahman Yıldız yetkilendirildi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 20. Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İrina vlah'ın katılımlarıyla yapıldı.

Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Kampüsünde düzenlenen genel kurula Kütahya Şubesi genel kurulu üyeleri de katıldı.

Protokol Konuşmaları, Türk Dünyası Mühendislik Eserleri Sinevizyon Gösterimi, TDMMB - Türk Hava Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü İmza Töreni, TDMMB 20. Yıl Üstün Hizmet Ödüllerinin verilmesi gibi gündem maddelerinin ele alındığı genel kurulda, Kütahya ve Sivas'ta şube açılmasına karar verildi.

Genel kurulda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın yerine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Başkan Murat Köse, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yemin ederek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'tan görevi devraldı. Görev değişiminin ardından Türk Hava Kurumu ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya Şubesinin kurulum çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Abdurrahman Yıldız yetkilendirildi.

Genel kurulu değerlendiren Yıldız, Kütahya'nın, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin şube açtığı 6'ıncı il olduğunu, bundan büyük onur duyduklarını söyledi.

Yıldız, Kütahya ile Türk Dünyası şehirleri arasında kardeşlik köprülerini kurup kardeş şehir çalışmalarına başladıklarını ifade etti.