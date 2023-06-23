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İYİ Parti'li Türkoğlu: 'Türkiye, asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu'

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Türkiye, bu iktidar sayesinde ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 16:36, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 16:38
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İYİ Parti'li Türkoğlu: 'Türkiye, asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu'

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Türkiye, bu iktidar sayesinde ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu." dedi.

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu ve bir türlü aşılamayan ekonomik krizin faturasını çalışan kesimlerin ödediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladığı tarihte 1124 dolara denk gelen bu tutarın aradan geçen süre zarfında 933 dolara düştüğünü ifade eden Türkoğlu, "22 Mayıs'taki 22 bin lira, sadece 1,5 ayda 5 bin lira eksildi. Memura söz verilen 22 bin lira, ülkenin tarihine yapılmadan eriyen maaş zammı olarak geçti." diye konuştu. Türkoğlu, kamu emekçilerinin, dar ve sabit gelirli kalmaya mahkum edildiğini savundu.

Bazı memurlara ait maaş bordrolarını gösteren Türkoğlu, en düşük memur maaşının 11 bin 930 lira olduğunu belirtti.

Türk lirasındaki değer kaybının, tüm emekçilerin alım gücünü yerle yeksan ettiğini anlatan Türkoğlu, "Türkiye, bu iktidar sayesinde ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu. İşçiye de memura da uygun görülen bu gelir düzeyi reva değil, hak değil. Testi kırılmadan iktidarı uyarıyorum; insanları yoksullukta eşitlemeyin. Gelir adaletsizliği, toplumsal huzursuzluğun en başat faktörüdür. En düşük memur maaşına yapacağınız zam oranını, tüm kademelerde görev yapan kamu çalışanlarına aynen yansıtın." ifadelerini kullandı.

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