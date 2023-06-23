OMÜ'de 88 araştırmacıya deney hayvanları kullanım sertifikası verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezince Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki araştırmacılara, deney hayvanları konusunda eğitim verildi.

Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk kurulan araştırma merkezlerinden biri olduklarını söyledi.

Fiziki kapasite, cihaz ve ekipman olarak Türkiye'de en önemli merkezler arasında olduklarına işaret eden Aksoy, "Hayvanlar üzerinde araştırma yapmak isteyen araştırmacıların mutlaka sertifika sahibi olması lazım. Bu, veteriner hekim de olsa tıp doktoru da olsa hayvanlar üzerinden bilimsel bir araştırma yapacaksa önce üniversitemizin hayvan etik kuruluna başvuruyor. Etik kurulunda projeleri desteklendikten ve onaylandıktan sonra ilgili araştırmacı merkezimize geliyor. Uygun olan zamanda talep ettiği hayvanlar ve imkanlar sağlanarak araştırmanın yürütülmesi sağlanıyor. Görevimiz sadece laboratuvar hayvanlarını yetiştirmek değil. Aynı zamanda eğitim de bu işin bir parçası." dedi.

Eğitim verdikleri araştırmacıların laboratuvar hayvanları üzerinde araştırma yapmak için sertifika aldığını anlatan Aksoy, "Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversitelerden gelen hayvan taleplerini araştırmacılara sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlar üzerindeki araştırmalar gerekmedikçe yapılmamaktadır. Genelde araştırmaları hayvan kullanılmadan alternatif yöntemler üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Son çare olarak hayvan kullanıyoruz. Kullandığımız hayvanlar ise laboratuvar hayvanlarıdır. İlaç geliştirme, yeni cerrahi yöntemler, yeni teknikler geliştirmek için hayvanlar üzerinde deney yapılması temel bir gereksinimdir." ifadesini kullandı.

Aksoy, hayvanlar üzerinde araştırma yapmadan herhangi bir ilaç, aşı veya cerrahi tekniğin insanlarda kullanılamayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü de ilgili ülkelerin sağlık otoriteleri de buna izin vermiyor. Ruhsat alabilmek veya dünyaya kabul ettirmek için tekniği mutlaka laboratuvar hayvanlarında kullanmanız gerekiyor. Üniversitemizde 10 projede laboratuvar hayvanları kullanılarak araştırma yapılmaktadır. Sırada bekleyen 4-5 projemiz var. Önümüzdeki dönemlerde bilimsel araştırma sayısının artacağına inanıyoruz. Zaten artması da gerekiyor."

13. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı'na katılan 88 araştırmacıya sertifikaları verildi.