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Türk Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarını sürüyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da yardımlarına devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 17:03, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 17:06
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Türk Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarını sürüyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Serinyol yerleşkesindeki Kızılay Hatay Mutfağı'nda, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremzedeler için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini anlatan Özbakış, 611 personelle ve binlerce gönüllüyle faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Tüm deprem bölgesinde 800'e yakın paydaşla depremzedelerin beslenme ihtiyacını karşılama gayretinde olduklarını aktaran Özbakış, Hatay'da şu ana kadar depremzedeler için 121 milyon öğün yemek hazırlandığını belirtti.

Özbakış, devam eden yemek ikramlarının yanı sıra 75 bin gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.

Kurban Bayramı kapsamında depremzede çocuklara bayramlık ve oyuncak dağıtacaklarını belirten Özbakış, yardımlarının bundan sonra da süreceğini söyledi.

Bu yıl yurt içi kurban bağışlarının büyük bölümünü deprem bölgeleri ve depremzedelere ulaştıracaklarını hatırlatan Özbakış, şunları kaydetti:

"Bu sene kurban vekaletlerini Kızılaya bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda gösterdikleri ve gösterecekleri duyarlılıklar için şimdiden teşekkür ederiz. Yurt dışında 2 bin 650, yurt içinde ise 5 bin 950 lira gibi bir rakam. Bunları 168 çağrı merkezinden, Türkiye'deki tüm Kızılay şubelerinden, onun dışında internet bankacılığı üzerinden dijital ortamda da iletebilirler. Tamamen hijyenik ortamda, veteriner kontrolünde, din görevlisinin gözetiminde ve aynı zamanda noter huzurunda isimler okunarak bu vekaletler kurban eti olarak deprem bölgesindeki insanlarımıza ulaştırılacak."

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