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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul, sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul, sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul, sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 17:18, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 17:21
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul, sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul, sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul, sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

"Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor" ifadesini kullanan Kabaktepe, "Görünen o ki İmamoğlu görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adaylığı için harcamış olmakla yetinmeyecek, son 8 ayını da parti genel başkanlık hevesi ve kavgası için harcayacak." görüşünü dile getirdi.

Kabaktepe, "İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB başkanının, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmediğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul, sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul, sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul, sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir."

- "İstanbullular her şeyin farkında"

İmamoğlu'nun, İBB bütçesini bir evin bütçesi gibi yönettiğini söylediğini aktaran Kabaktepe, açıklamasına şöyle devam etti:

"İstanbullular adına soruyoruz; ev bütçenizde de gelirinizin çoğunu kendi reklamınıza ve tanıtımınıza mı ayırıyorsunuz? İstanbul'u adil bir yönetim ile yönettiğinizi söylemişsiniz. İstanbullular adına soruyoruz, 20 bine yakın İBB çalışanını namus sözü vermenize rağmen siyasi görüşlerinden dolayı işinden ettiniz. Bu mu sizin adalet anlayışınız? 'Daha yeşil bir İstanbul için çalışıyoruz' demişsiniz. Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Parkı'na karşı çıkarak mı daha yeşil İstanbul için çalışıyorsunuz? 'Yaratıcı bir yönetimle İstanbul için çalışıyoruz' demişsiniz. İstanbul'un geleceği olan yatırımları ve projeleri durdurarak, metro tünellerini toprakla doldurarak mı yaratıcı çalışmalar yapıyorsunuz? Anlamakta zorlanmıyoruz, zira artık ciddiye almıyoruz. İstanbullular her şeyin farkında, İstanbullular kimin eser ve hizmet siyaseti yaptığını, kimin merdiven siyaseti yaptığını görüyor. Bu yüzden bütün İstanbul hep birlikte eser ve hizmet siyaseti için yeniden İstanbul diyor."

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