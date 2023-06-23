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Sağlık Bakanlığı'ndan kritik noktalarda helikopterli bayram tedbiri

Sağlık bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler hazır bekletilecek. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul - Kocaeli il sınırında da ambulans helitopter hazır bekletilirken, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, ."Olası bir felaket karşısında hızlı bir şekilde müdahale edip en uygun hastaneye yönlendirebilmek için ekiplerimiz bayram boyunca hazır bulunacak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 19:18, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 19:21
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Sağlık Bakanlığı'ndan kritik noktalarda helikopterli bayram tedbiri

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını belirtti. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında; sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği ifade edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli İl sınırındaki kontrol noktasına gelen Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, "Şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız. Tam İstanbul'un girişinde. Bayram sebebiyle artan trafik yoğunluğuna hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için 112 ekiplerini ve UMKE ekiplerini konuşlandırdık. Hava ambulansımız, 112 kara ambulansımız, motorize ekibimiz, UMKE aracımız ve UMKE Atak aracımız hazır bulunmakta. Olası bir felaket karşısında hızlı bir şekilde müdahale edip en uygun hastaneye yönlendirebilmek için ekiplerimiz bayram boyunca yoğun zamanlarda buralarda bulunacak" dedi.

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