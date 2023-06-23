'Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu' sergisi Antalya'da açıldı

Aydoğdu'nun sanat yolculuğunu ve düşünce dünyasını keşfetme fırsatı sunan sergi, 20 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Antalya Kültür Sanat'ta açılan bir biyografi niteliğindeki sergi, bir yandan çağdaş Türk resminin önemli ismi Habip Aydoğdu'nun sanatla yoğrulan yarım yüzyılına ışık tutarken, öte yandan izleyenleri "Resimleriyle Habip Aydoğdu Tarihi"ni anlatan ilham dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

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