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Taksicilerin yolcu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksiciler arasında iddiaya göre yolcu taşıma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 20:24, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 20:25
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Taksicilerin yolcu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksiciler arasında iddiaya göre yolcu taşıma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki bir taksi durağında meydana gelen olayda, taksiciler Ali Demirel (37) ile R.D. (23) arasında iddiaya göre yolcu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanındaki bıçakla Demirel'e saldırdı. Ali Demirel vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan taksici, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan R.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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