Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için bugün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.