Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarihi Mostar Köprüsü'nde konser verdi

Konserde, birçok kişi telefonlarıyla hatıra fotoğrafı ve videosu çekti.

Mehteran Birliği, "Sarajevo Grade Moj" ve "Sehidski Rastanak" isimli eserleri de seslendirerek, Bosna Herseklilerin beğenisini kazandı.

Mehteran, Neretva Nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü'nde "Genç Osman Marşı", "Plevne Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri seslendirdi.

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