Kocaeli Valisi Yavuz, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimine katıldı:

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimine katılarak sürücüleri yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ile Uzunçiftlik Mahallesi D-100 kara yolundaki polis kontrol noktasına gelen Vali Yavuz, ekiplerce durdurulan sürücülerin bayramını tebrik etti.

Yavuz ve polis ekipleri, denetimlerde çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda kentin özelliklerini dikkate alarak ciddi bir plan ve program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların bayram sevincinin üzüntü ve kedere dönüşmemesi için her türlü tedbiri planladıklarını belirten Yavuz, "25 bin 818 personelimizle, 3 bin 784 aracımızla, 3 bin 757 ekibimizle tüm yollarda gerekli tedbirleri planladık ve uygulamaya koyduk. Özellikle trafik akışının yoğunlaştığı günlerde ekip sayımızı daha da artırarak, trafiğin yoğunluğunu sürekli takip ederek vatandaşlarımızın istedikleri yerlere sağlıkla ve sıhhatle ulaşmalarını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sürücülere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Trafik kurallarına uymalarını ve özellikle işaretlere ve görevlilerimize riayet ederek yollarına devam etmelerini arzuluyoruz." dedi.