Meteoroloji uyardı: Bu illerde yağış devam ediyor

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON DEĞERLENDİRİLMERE GÖRE: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.