Uyanık hemşire doktorluğa soyundu, yakayı ele verdi

Ünlü dermatolog Emel Polat, Nişantaşı'nda özel bir klinik işletiyordu. Polat kliniğinde kendisine yardımcı olması için T.G. isimli bir hemşire ile anlaştı. Şubatta işe başlayan hemşire, klinikte temizlik işleriyle ilgilenen N.G. ile bir anlaşma yaptı.

MALZEMELER AZALDI



İddiaya göre anlaşma kapsamında kliniğe doktorun olmadığı zamanlarda müşteri getirecek olan hemşire, burada müşterilere botoks, dolgu, peeling gibi işlemler yapacak ve N.G. de bu işler kapsamında komisyon alacaktı.

İkili yaptığı anlaşma sonrası işe koyuldu. Doktor Polat'ın olmadığı zamanlarda kliniğe müşteri alan hemşire, müşterilere klinikteki tıbbi malzemeleri kullanarak bazı işlemler yapmaya başladı.

Klinikteki ilaçların ve dermatolojide kullanılan bazı maddelerin azaldığını fark eden Polat, olayı anlamaya çalışırken büyük şok yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



T.G.'nin klinikte dolgu ve botoks yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayınladığını gören doktor, hemşirenin klinikteki malzemelerini çalarak kullandığını, doktor olmamasına rağmen tıbbi işlemler yaptığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN DEMİR