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MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli

TCMB Başkanı Erkan, banka genel müdürleriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunarak, çok verimli bir görüşme olduğunu belirtti. Erkan konuşmasında, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarını sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" mesajını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 08:38, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 08:37
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MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi.

TCMB ve TBB arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bankacılık sektörüyle bir araya geldiklerini belirterek, "Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler.

Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim." diye konuştu.

Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.

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