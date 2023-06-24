Yüz güldüren çifte rekor

Turizm sektöründe yükselen ivme hızla devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında 15 milyonu aşkın turist ağırlayan sektör, bu rakamla yeni bir rekora da imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı turizm istatistiklerine göre yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.65'lik artışla 15 milyon 593 bin 489 yabancı turist Türkiye'yi ziyaret etti. Öte yandan sadece mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 4 milyon 500 bin 242 olarak kayıtlara geçti. Böylece mayıs ayındaki turist sayısı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.19 artış göstermiş oldu. Bu dönemde ülkemize en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yine liderliği elden bırakmadı. Rusya'dan ülkemize 1 milyon 794 bin 185 turist geldi. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 583 bin 953'le ikinciliğe otururken bunu 1 milyon 56 bin 524'le Bulgaristan takip etti. 5 aylık dönemde en çok dikkat çeken verilerden biri de Avrupa'dan gelen turist sayısındaki artış oldu. Bu dönemde Avrupa OECD ülkelerinden 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 19.29 artışla toplamda 4 milyon 767 bin ziyaretçi geldi. Yine son dönemin yükselen yıldızı olan İngiltere'den gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.20 artarak 982 bin 267'ye çıktı.



UZAKDOĞULU AKINI



Bu dönemin en çok dikkat çeken pazarlarından biri de Uzakdoğu oldu. Pandemi döneminde uçuş yasaklarının geldiği ve uzun süre yurtdışına çıkmayan Çinli turist sayısı yılın ilk 5 ayında yüzde 176'lık artışla 66 bin 750'ye çıktı. Yine Tayland ve Singapur'dan gelen turist sayısı da yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde dikkat çeken bir diğer veri de Suudi Arabistan oldu. iki ülke arasındaki siyaseten gelişen pozitif ilişkiler turizm verilerine de yansıdı. Suudi Arabistan'dan ülkemize ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 bin 546'lık artışla 169 bin 699 turist geldi.

'REKORA DOYMUYORUZ'



Kurban Bayramı tatili için 23 Haziran ile 2 Temmuz arasında iç ve dış hat olmak üzere toplam 204 ek sefer düzenleyeceğini duyuran THY dün tarihi bir rekora imza attı. Bir günde 1664 sefer ve 285 bin 877 yolcuyla uçuş ve yolcu rekoru kırıldı. THY, 23 Nisan'da gerçekleştirdiği 1653 uçuş ve 278 bin 299 yolcu rekorunu geride bıraktı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Rekora doymuyoruz" dedi.

5 YILLIK TURİZM GELİRİ 160.9 MİLYAR DOLAR



2018-2022 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye'nin toplam turizm geliri 160.9 milyar dolara ulaştı. 5 yıllık süreç içerisinde Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı ise 195.2 milyon kişiye erişti.

DÜNYA LİGİNDE İLK ÜÇTEYİZ



Pandemi öncesi dünya turizm sıralamasında en çok ziyaretçi çeken 6. ülke konumunda bulunan Türkiye, 2021 yılında 4. sıraya, 2022 yılında ise 3. sıraya tırmanarak tarihi bir başarıya imza attı. Hedef 2028'de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, dün havalimanından 1552 sefer yapıldı. 246 bin 994 yolcu seyahat etti. İstanbul Havalimanı'nın bugün 1510 uçuş ile 251 bin 737 yolcuya, yarın 1583 uçuş ile 254 bin 559 yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. İstanbul Havalimanı 11 Haziran'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla, toplam 1684 uçuş ile tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre, 2019 yılının eylül ayında, Almanya'da bulunan Frankfurt Havalimanı'nın toplamda gerçekleşen 1624 toplam iniş-kalkış rakamının da ötesine geçilerek Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş-kalkış sayısına ulaşılmıştı.

MURAT YILDIRIM - Betül ALAKENT