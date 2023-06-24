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Almanya nitelikli göçmene kapıları açtı

Turist, öğrenci olarak gelene iş bulması halinde oturum hakkı tanıyacak olan nitelikli göç yasası Federal Meclis'ten geçti. Kolay oturum hakkının önü açıldı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 09:11, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 09:12
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Almanya nitelikli göçmene kapıları açtı

Almanya'da hükümetin Avrupa Birliği dışından gelen vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştırarak ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen 'Nitelikli Göçmenlik Yasası' Federal Meclis'ten geçti. Böylelikle, hükümetin göçmenlerin gelişini kolaylaştırıcı tedbirler almasının yolu açıldı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'nın artık dünyanın en modern göçmenlik yasasına sahip olduğunu söyledi.

ÜÇ YOL SUNULUYOR

SÖZ konusu yasayla AB dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek. Yeni yasa, iş teklifi olmayan ancak iş bulma potansiyeli olan kişiler için yeni bir 'fırsat kartı' da dahil, yabancı işçilere ülkeye girmeleri için üç yol sunuyor. Bunlardan ilkinde kişilerin Almanya'da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor.

FIRSAT KARTI VERİLECEK

İkinci yol, ilgili bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor. Üçüncü ve ilk defa uygulanacak yol ise, henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere 'fırsat kartı' (Mavi Kart) verilmesi. Fırsat kartı, nitelikler, dil becerileri, mesleki deneyimi, Almanya ile bağlantı ve yaşı dikkate alan puana dayalı bir sistemden oluşuyor.

TURİST GELENE OTURUM HAKKI

Yeni yasayla Almanya'ya turist vizesiyle gelen, ancak bura-burada iş bulan kişilerin artık ülke-da ülkelerine dönerek çalışma izni lerine için yeniden müracaat etme-etmesi gerekmeyecek. İş bulan kişi, si yasada belirlenen nitelikle-niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında, re doğrudan Almanya'da çalışma-çalışmaya başlayabilecek.

BÜROKRASİ AZALACAK

Bakan Nancy Fae-Faeser, nitelikli göçmen-ser, göçmenler için bir sonra-ler sonraki adımın bürokrasiyi ki önemli ölçüde azalt-azaltmak olacağını söyledi. mak Öte yandan yurtdışın-yurtdışından gelen nitelikli çalı-dan çalışanlar için aile birleşimi şanlar olanakları da genişle-genişletildi. Tasarıdaki çekir-tildi. çekirdek aile kavramı nitelikli dek işçinin ebeveynleri şeklinde değiştirildi. Almanya'da nitelik-nitelikli çalışan açığı 2022'de 1.98 milyon li seviyesinde bulunuyordu.

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