Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, milyonlarca işçinin bir aylık geçim ücreti haline gelen asgari ücret 3 günde eridi. Kayıp dün bin lirayı aştı.

Yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret 20 Haziran'da açıklandı. İktidar seçim öncesinde verdiği 500 dolar sözünü tutmadı. Net 11 bin 402 TL olan asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolara denk geliyordu. Seçim öncesi verilen söz ile açıklanan rakam arasında 18 dolar fark vardı. Önceki gün başlayan yeni ekonomi politikaları ile Merkez Bankası'nın faizi yüzde 8.5'ten 15'e çıkarması ve ardından hızla yükselen dolar asgari ücreti de etkiledi. Dün öğleden sonra dolar rekor kırarak 25.95 seviyesine çıktı. Asgari ücretin dolar olarak karşılığı 440 dolara indi. İlk açıklandığı ile dün arasında 42 dolar fark oluştu. Bu da 25.95 olan kur üzerinden hesaplandığında 1100 liraya yakın bir tutara denk geliyor. Asgari ücret 3 gün içerisinde dolar karşısında bin liranın üzerinde erimiş oldu.

Öte yandan artan kur maliyetlere de olumsuz yansıyacağı için önümüzdeki günlerde fiyatların artması ve enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Türk-İş'in hesabına göre mayıs ayında açlık sınırı 10 bin 362 liraydı. Enflasyon kontrol altına alınamazsa yıl bitmeden asgari ücretin yine açlık sınırının altına ineceği tahmin ediliyor.

Son yıllarda asgari ücret, ortalama ücret haline geldi. Çalışanların büyük bir bölümü asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üzerinde ücret alıyor. Asgari ücretli işçi sayısı yaklaşık 8 milyonu buluyor. Türkiye'deki toplam işçi sayısı ise 16 milyon civarında. Bu da işçilerin yarısının asgari ücretli olduğunu gösteriyor.