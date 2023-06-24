782 internet sitesini engelledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, emniyet ve asayişin sağlanması halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde 1-21 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde; 185 adet kredi kartı aidat iadesi, 111 adet TOGG hisse alım satım, 62 adet hediye ürün çekilişi, 50 adet emekli maaş ikramiyesi, 34 adet asgari ücret maaş ikramiyesi, 46 adet diyanet kurban yardımı, 19 adet hac umre ön kayıt başvurusu, 24 adet ihtiyaç kredisi başvurusu, 16 adet online araç kiralama, 35 adet kurbanlık bağış yardımı konulu kimlik hırsızlığı içerikli toplam 782 adet internet sitesi engellendi.