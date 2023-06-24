Baklava yerine şerbete para vermeyin

Kurban bayramı arifesinde baklavacılarda, tatlı bir koşuşturmacanın içerisine girdi. Misafirlere veya yapılacak ziyaretlerde sofraların vazgeçilmezi baklava ikram etmek isteyenler, siparişleri şimdiden vermeye başladı. Fıstıklısıyla, cevizlisiyle, hatta Bursa'ya özgü tahinli, incirli ve kestaneli baklavalar insanın iştahını kabartırken, merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavalardaki şerbet hilesini ise ustalar gün yüzüne çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanında baklava işini laiki ile yapan ustaların olduğunu ve vatandaşlarında böyle yerlerden alışveriş yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini, ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

"Bugüne kadar fıstık yerine, maydanoz, ıspanak ve gıda boyası oyunları konusunda vatandaşları uyardık. Şimdi ise insanları şerbet konusunda uyarmak istiyorum" diyen Aktaş şunları kaydetti: "Çünkü, 1 kilo kaliteli baklavada aşağı yukarı 25 dilim baklava olur. Ancak glikoz şerbetiyle parlatılan ve ağır bassın diye paket içerisine de şerbet konulan merdiven altı baklavada ise yaklaşık 18 tane baklava dilimi bulunuyor. Hem yediğiniz baklava kısa süre sonra boğazını ve midenizi yakar, hem de aldığınız dilim adeti eksik olur. Biz baklava yapıyoruz. İnsanlara şerbet satmıyoruz. Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu yaklaşık 400 lira olur. Kaliteli fıstık, tereyağı ve Gaziantep ununun birleşmesiyle ortaya çıkan baklava, bu fiyatın altında olamaz"

Baklavadaki oyunu tartı ile ortaya çıkardı

Vatandaşların şerbet oyununa gelmemesi konusunda uyaran baklava ustası Aktaş, "Artık ucuz sattıkları baklavayı bile eksik veriyorlar. Çünkü baklavaya haddinden fazla şerbet koyuyorlar. Görüldüğü gibi has ürünlerle üretilmiş bir baklavada 25 dilim buluyor. Ancak herkesin dikkatini çekerim. Aynı gramajdaki ama içi şerbet ile doldurulmuş baklavada ise 18 dilim var. Yani hem kalitesiz baklava satıyorlar. Hem de ağır gelmesi için şerbetle oldurdukları pakette dilim oyunu oynuyorlar. Vatandaşlarımız buna çok dikkat etsin. Az ama kaliteli, baklava ustalarından baklava almaya gayret göstersinler" şeklinde uyardı.

"Bayramda ağzınızın tadı kaçmasın"

Ucuz ama sağlıksız baklavanın bayramda ağız tadının yanı sıra, sağlıkla ilgili şikayetlerin de ortaya çıkmasına sebep olacağını ifade eden Aktaş, "Pahalı bulunduğunda en azından yarım kilo veya 250 gram alınmalı. Ağız tadı ile yenilmelidir. Fıstıklı baklavanın uzaktan bile kokusu gelmektedir. Uyanık olalım. Ucuz baklava olmaz. Biz yaptığımız baklavanın arkasında durduğumuz için 5 kıta 50 ülkeye Bursa'dan baklava gönderiyoruz. Baklava ile yatıp baklava ile kalkıyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa'ya özgü baklava çeşitleri

Bursa'nın adıyla özdeşleşmiş kestane, tahinli pide ve incirinin artık baklavada da olduğunu belirten Aktaş, "Yaptığımız ar-ge çalışmalarının sonucunda yeni ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Bursa denince akla gelen kestaneyi baklavanın içine koyduk. Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz inciri de, baklavayla bir araya getirdik. Şu anda yurt dışına da bunun ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bursa'ya gelip de tahinli pide tatmayan yoktur. Bunu da neden baklavalı olmasın diye düşündük. Çıtır çıtır burma cevizli-tahinli baklavayı da vatandaşlarımızın beğenisine sunduk" diye konuştu.

Çocuklar bu baklavayı çok sevecek

Anne ve babaların çocuklarına marketlerden çikolatalı gofret yerine fıstıklı ve cevizli baklava almasını tavsiye eden Aktaş, "Bayramda çocuklara hep çikolata ikram edilir. Bu onların sağlığı için pek iyi gelmediğini herkes çok iyi bilir. Bizlerde çocuklar için gofret baklavayı ürettik. Fıstıklı ve cevizli olmak üzere iki çeşit olan bu baklavayı eminim çocuklar kadar ailelerde beğenecektir. Çocuklar istedikleri kadar yemesinde bir zararı da yoktur" dedi.