En yaşlı hacılar Türkiye'den

Türk hacı adaylarının en yaşlıları olan 99 yaşındaki Mardinli Rızkiye Tanrıverdi, Ayşi Görgün teyzelerle, Şanlıurfa'dan Yasin Sakat amcayı ziyaret etti. Kafilenin en küçük üyesi 2 aylık Mehmet Salih Bayram ile buluşan Başkan Erbaş, hacı adaylarını tebrik etti.

Başkan Ali Erbaş, 2023 hac döneminde güzel hatıralar yaşandığına işaret ederek, en yaşlı hacı adaylarıyla en küçük hacı adayını buluşturmanın bu güzelliklerden biri olduğunu söyledi. Hac ibadetini yerine getirebilmek için sağlıklı olmanın büyük bir nimet olduğunu belirten Başkan Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak, sağlık ve sıhhat içerisinde kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde Arafat'a çıkmayı, vakfelerini yapmayı ve Arafat sonrası tavaflarını ve saylarını yaparak haclarını tamamlamayı kendilerine inşallah nasip eylesin. Cenab-ı Hak, bu seneki hacda yaşadığımız güzellikleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin" dedi.

Mehmet Salih bebeği kucaklarına alarak seven Başkan Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, 99 yaşındaki hacı adaylarıyla da bir süre sohbet etti.

"Heyecanla Arafat'a çıkmayı bekliyorum"

Hacı adayları da duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Şanlıurfa Kafilesinden Yasin Sakat, 2020 yılında hac kurasının çıktığını ancak salgın tedbirleri sebebiyle (65 yaş üstüne yasak) gelemediğini dile getirerek, "15 yıldır kuranın çıkmasını bekliyordum, ismim çıkınca çok heyecanlandım. Bu sene bizlere müsaade edildiği için çok sevinçliyim. 99 yaşında hacca geldim ve Allah nasip etti, ayaklarımın üstünde tavaf ettim. Allah'ın izniyle heyecanla Arafat'a çıkmayı bekliyorum ve Allah hepimize Arafat'a çıkmayı nasip etsin" dedi. Ali Erbaş'ın bu sıhhatinizi neye borçlusunuz sorusuna Yasin Amca, "Çobanlık yapmak" diye cevap verdi. Her gün çok fazla yürüdüğünü, koyun sütü ve yoğurdu yediğini anlatan Yasin Sakat, eşinin de 80 yaşında dinç olduğunu sözlerine ekledi.

Rızkiye Tanrıverdi ise 14 yıldır haccı beklediğini ifade ederek, mübarek beldelere geldiği için çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Mehmet Salih bebeğin annesi Sultan Bayram ise, hac kurasına bu sene yazıldıklarını belirterek, "Allah bize gelmeyi ilk seferde nasip etti çok şükür, çok güzel bir duygu. Böyle bir karşılamayı da beklemiyorduk" diye konuştu.

Baba İsmail Bayram ise 1 yıl önce evlendiklerini dile getirerek, "Bebeğimizin nasibiymiş ki hemen hacca geldik. Bize ilk başta 'bebeğinizle zorlanacaksınız' dediler ama Allah'a çok şükür buraya geldik ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aslında bebeğimiz bize kolaylık sağladı. Çok kişi bize burada yardımcı oluyor. Rahatça ibadetlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buluşmaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da katıldı. Türkiye kafilesinin yaş ortalaması bu yıl 62 olarak belirlendi. En yaşlı hacı kafilesi olarak Türkiye ilk sıralarda yer aldı.