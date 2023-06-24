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Harabeye dönen madenci lojmanları satılmayı bekliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yıllar önce taşkömürü üretimi sırasında TTK tarafından lojman olarak çalışanlara verilen evler harabeye döndü. Evlerin modern ihtiyacı karşılayamadığını ve bir an önce kamu satışının yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa Aydın, "Şu geçen süre içinde gerçekten satacak bir ev kalmayacak. Çünkü kollanmıyor, temizlikleri dahi yapılmıyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 12:59, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 13:00
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Harabeye dönen madenci lojmanları satılmayı bekliyor

TTK tarafından Kandilli beldesinde yıllar önce taşkömürü üretimi nedeniyle çalışanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan lojmanlar bakımsızlıktan harabeye döndü. Kandilli beldesinin gelişmesi ve ilçe olabilmesi adına doğalgaz getirme, imar çalışmaları gibi birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Aydın, harabeye dönen evlerin kamu satışının bir an önce yapılmasını beklediklerini belirtti.

"Kandilli'ye gelen yıkıntı, terk edilmişlik görüyor"

TTK tarafından eski binalara herhangi bir bakım yapılmadığını ve evlerin de modern ihtiyacı karşılayamadığını belirten Başkan Mustafa Aydın, beldeye gelen ziyaretçilerin şehir merkezinde adeta bir terk edilmişlik yıkıntı gördüğünü söyledi. Beldeyi geliştirme ve güzelleştirme adına yapılan çalışmaları anlatan Başkan Aydın şöyle dedi:

"Kandilli'nin kurulması zaten kömürle ilgili. Bizim merkezimizde tamamen TTK'ya ait araziler, lojman arazileri. Fakat uzun yıllardan beri Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun hukuksal yapısından kaynaklanan zannederim evlere bakım yapılmaması. Bu evlerin de modern ihtiyacı karşılayamadığından dolayı tamamen artık tercih edilmemesi sonucu bir terk edilmişlik var. Bu da merkezimizde, ne yazık ki bu Türkiye Taş Kömürü Kurumu burası bakım yapamadığı ve yeni oturanlar sağlanmadığı için de merkezimize gelen gerçekten Kandilli'de bir yıkıntı, bir terk edilmişlik görüyor. Bu hoş bir görüntü değil. Bunun düzeltilebilmesi için gerekli olan bütün adımları kurumla birlikte iş birliği yaparak attık. Mesela neler yaptık? Bölgeyi tamamen imardan geçirdik. Bu imarların sonucunda satışların yani kamu satışlarının olabilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu. Hatta kat irtifakları dahi yapıldı. Bir çalışma yürütüldü. Çok sevindiğimiz bir olaydı. Hakkını yemeyeyim. Ereğli Kaymakamımız da gerçekten üzerinde durdu. İhale aşamasına gelmişti. On yedi adet evin ihalesi aşamaya gelmişti. Fakat onlar da yani çok kısa bir süre kala TTK tarafından iptal edildi. O da zannederim Cumhurbaşkanlığından yayınlanan bir genelgeyle ilgili. Yani 2022-2023 kamu satışlarının genel bütçeye gelir kaydedilmesi genelgede belirtilince bu da Taşkömürü Kurumu'na olumsuz geldi. Dolayısıyla ihaleyi durdurup bekletmeye geçtiler. Ama ne yazık ki yine bunu çekincelerimi iletiyorum. Kurum yetkililerine de iletiyorum. Tüm sorumlu kişilere açıkçası. Şu geçen süre içinde gerçekten satacak bir ev kalmayacak. Çünkü kollanmıyor, temizlikleri dahi yapılmıyor. Bunun yanında anlayamadığımız bir nedenle de yağmalanıyor. Bu geliş bu gidişatla zannederim o ihalelerin gerçekleşmesi de mümkün değil. Lütfen yetkililere sesleniyorum. Bir an önce gerekli adımları atsınlar ve Kandilli'nin merkezinin güzelleşmesi için gerekli olan bu kamu satışlarının yapılması hepimiz için. Kandilli'nin gelişimi için gerekli, bekliyoruz."

"Kandilli ilçe olmayı hak ediyor ve olacaktır"

Kandilli'nin ilçe olmasının nihai hedefleri olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Aydın sözlerini şöyle tamamladı:

"Kandilli'nin ilçe olması bizim nihai hedefimiz. Yani bunu göreve geldiğimiz 2014'ten seslendiriyorduk ama bu kadar yüksek sesle seslendirmemiştik. Hatırlarsanız eğer geçmiş dönemlerde Ereğli'de bir platform da oluşturuldu. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Ereğli'nin il olması nasıl olur? Bunun altyapısı nasıl yapılır? diye bir araya gelmiştik. Fakat o sonuçlanamamıştı. Çeşitli sebeplerle bir şekilde dağıldı o platform. Ama bugün bakıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısı

gereği çeşitli ilçelerin il olması düşünülüyor. Bizce Ereğli bunu çok çok hak ediyor. Fakat Ereğli il olsun olmasın. Hani ben bir belediye başkanı olarak da kendimi o iddiamızı yerine getiriyorum. Şöyle söyleyeyim. Mülkiyet sorununu halletmiş. Geçmişte kültürel yapısıyla. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti'ne vermiş olduğu katkıdan dolayı yıllardır. Bunun yanında coğrafi yapısı. Ve dediğim gibi bir tarihsel yapısı dolayısıyla da Kandilli ilçe olmayı hak ediyor. Ve olacaktır. Hep birlikte de biz Kandilli olarak da bunu başaracağımıza inanıyoruz."

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