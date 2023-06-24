Mahalle bekçisinden üç gündür haber alınamıyor

Amasya Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Ender Y.'den haber alamayan yakınları, 21 Haziran Çarşamba günü kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede sosyal medya hesabı üzerinden intihar notu bırakan Ender Y.'nin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir otelde geceyi geçirdikten sonra taksiyle Küre'nin Topçu köyüne gittiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, son olarak Küre'nin Topçu köyünde taksiden inen Ender Y.'nin bulunması için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve komando birlikleri, polis, AFAD ve UMKE ekipleri ile jandarmaya bağlı iz takip köpekleri ve dron ile bölgede arama çalışmalarını üçüncü günde de sürdürüyor. Arama çalışmalarında henüz Ender Y.'ye ait bir ize rastlanmadı.