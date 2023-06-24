43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunlaştı

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ise akıcı yoğunluk gözleniyor. Yaşanan yoğunluk "dron" ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde emniyet ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, trafik kontrol noktalarında denetimler yapıyor. Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor. Bölgede meydana gelen maddi hasarlı kazalara ise polis ekipleri anında müdahale ediyor.

Araç trafiğini akıcı ilerlemesi için de bölgedeki kavşaklar kara yolları tarafından geçici olarak kapatıldı. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artma bekleniyor.

Depremzede vatandaş Lütfiye Alparslan, Ankara'dan Kahramanmaraş'a dönüş için yola çıktığını ifade ederek, trafiğin yoğun olduğunu söyledi.

Sivas'a gittiğini belirten Eren çelik, bazı yollarda yapılan çalışmalardan dolayı trafiğin yoğun olduğunu ifade etti.