Bakan Bayraktar: Petrolde rekorlar yılı olacak

Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kendisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdiğini ve bunun çok önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen illerin tekrar ihyası, inşası ve ayağa kaldırılması kapsamında Hatay ve Adıyaman'da ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Bugün de burada Türkiye Yüzyılı'nda enerjinin de yüzyılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Şırnak'tayız." ifadesini kullandı.

"Şırnak, bu son dönemde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor" diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri 1970'lerden beri önemli bir petrol güzergahı. Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Türkiye'ye giriş noktaların olduğu yerlerden bir tanesi ve hem Türkiye hem de aslında dünya petrol piyasaları için çok önemli bir merkezdi. Şimdi artık burada biz kendi petrolümüzü de bulduk ve üretimine başladık. Bir dönem terörle anılan, terörle hemen eş anlamlı hale gelen Gabar, Kato ve Bestler-Dereler bölgeleri artık petrolle anılmaya başlandı.

Bu bölge artık huzurun, sükunetin ve petrolün bölgesi olmaya başladı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı ısrarlı duruşu ve mücadelesiyle bu bölgeler terörden temizlendi. Bütün kurumlarımız, başta valilerimiz, mülki idari amirlerimiz, ilgili kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz hep birlikte bu bölgeleri gerçekten huzurlu, yaşanır hale getirdiler. Bizler de hemen akabinde buralarda özellikle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını devam ettirdik ve bunlardan netice almaya başladık."