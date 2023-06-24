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Bodrum'da bayram yoğunluğu: Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İlçeye son 48 saat 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 16:45, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 16:29
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Bodrum'da bayram yoğunluğu: Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirdi.

Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayramı gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçirmek isteyenler, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Otobüs firmaları da yerli turistler için çok sayıda ek sefer koydu.

Bu arada, trafik ekiplerinin yanı sıra uygulama noktasında görev yapan polisler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama gerçekleştirdi.

Bodrum'da dün akşam başlayan trafik yoğunluğu da devam ediyor.

Bayram tatiline gelenler nedeniyle ilçe merkezine yakın kesimlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İlçeye son 48 saat içerisinde 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Öğle saatlerinde Yokuşbaşı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğünce bayram tatili boyunca görev yapacak ekip sayısının artırıldığı, belirli kavşaklarda trafik akışının rahat sağlanması için görevlendirmelerin yapıldığı ve uygulama noktalarında kontrollerin süreceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri de öğle saatlerinden itibaren Bodrum üzerinde uçuş yaparak trafik yoğunluğunu gözlemledi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri de öğle saatlerinden itibaren Bodrum üzerinde uçuş yaparak trafik yoğunluğunu gözlemledi.

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