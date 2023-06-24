Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.