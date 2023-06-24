Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Yalova'daki Altınova Hersek ve Kılıç, Bursa'daki Kuzey ve Batı gişelerinden geçen sürücüler yollarına devam ediyor.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden araçların yoğunluğu köprünün Yalova çıkışı, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde artıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net