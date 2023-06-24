Kurban yakalama timi göreve hazır

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı'nda görev yapacak kurban yakalama timine 15 gün boyunca eğitim verildi. İlçe merkezinde ve köylerde iki ekip halinde görev yapacak olan personele, koşu parkurunun yanı sıra, anestezili tüfek ve ip kullanımı eğitimleri verildi.

Ankara Gölbaşı Belediyesi, Oğulbey Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde ve ilçe genelinde Kurban Bayramı'nda görev yapmak üzere kurban yakalama timi oluşturdu.

3 yıldır ilçede görev yapan 10 kişilik ekip, Kurban Bayramı öncesi 15 günlük eğitimden geçirildi. İlçe merkezinde ve köylerde 2 ekip halinde görev yapacak personele koşu parkurunun yanı sıra, anestezili tüfek ve ip kullanımı eğitimleri verildi.

Yakalama timinde görev alan veteriner hekim Ahmet Küçük, hayvanları yakalamada kullanılacak olan anestezi maddesinin ete ve hayvana herhangi bir zararı bulunmadığını belirtti.

Küçük, "Gölbaşı ve köylerde olmak üzere 2 timimiz var. Yoğun antrenmanlar yaptık. Her bayram 5-10 hayvan kaçıyor. 3 senedir kaçan kurbanlıkları yakaladık. Elimizden kaçan olmadı. Anestezi silahını ben ve bir arkadaşım kullanacak. Anestezinin hayvana zararı olmaz. Sadece hayvanı 5-10 dakika sakinleştirir. O esnada da yakalamış oluyoruz." dedi.