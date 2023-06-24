YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan üniversite adayları, sonuç duyurusuna kilitlendi. ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, YKS 2023 sonuçları temmuz ayında açıklanacak.

YKS SONUÇ TARİHİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle baylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfası üzerinden ilan edilecek.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) depremzede öğrencilere ek kontenjan ayrılmasına yönelik bir açıklama yaptı.

Kurul, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı. Ayrıca, depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er kontenjan verileceği belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı.