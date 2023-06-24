Oneycenter Futbol Arenasında Sona Geldik

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Turnuva Şampiyonu Adak İnşaat F.K! Adak İnşaat F.K heyecan dolu bir mücadeleyi geride bırakarak turnuvanın gurur kaynağı oldu. Büyük bir özveri ve kararlılıkla mücadele eden takım, şampiyonluğu hak eden performansı sergiledi. Rakiplerine üstünlük sağlayarak birinci sırayı elde ettiler. Arpacıoğlu F.K, turnuvanın ikincisi oldu. Harika bir performans sergileyen takım final maçında zorlu bir mücadele ortaya koydu, ancak şampiyonluğu kaçırdı. İkincilikleriyle gurur duymaları gereken bir başarı elde ettiler.

Üçüncü sırayı ise Allstar F.K kazandı. Turnuva boyunca etkileyici performanslarıyla dikkat çeken takım üçüncülük unvanını elde etti. Takımın oyuncuları yetenekleriyle sahada izleyicilere keyifli anlar yaşattılar.

Centilmenlik ödülüne layık görülen takım ise Çiçek yapı inşaat F.K oldu. Fair-play anlayışıyla mücadele eden ekip, sportmenlikleri ve saygılı tutumlarıyla öne çıktı. Sarı kart görme sayıları açısından en başarılı takım oldular.

En centilmen oyuncu ödülü ise Yontaş F.K'dan Ömer Dinç'e verildi. Ömer Dinç sahadaki davranışları ve spor adabıyla diğer oyunculara örnek oldu. Centilmenlik ruhunu en iyi şekilde temsil etti.

Turnuvanın gol kralı ise Azelya Çiçek F.K'dan Taner Cındık oldu. 23 gol atarak turnuvanın en skorer oyuncusu olan Taner Cındık etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Gol krallığı unvanını hak eden bir başarı elde etti.

Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen isim ise Azelya Çiçek F.K'dan Cengiz Çalık oldu. Müthiş refleksleri ve kurtarışlarıyla takımını destekleyen Cengiz Çalık turnuva boyunca kaledeki güveniyle ön plana çıktı.

Turnuvanın oyuncusu seçilen isim ise Arpacıoğlu F.K'dan Samet Aydın oldu. Samet Aydın etkileyici performansı ve liderlik özellikleriyle takımına büyük katkı sağladı. Mücadeleci ruhu ve yetenekleriyle turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Turnuva 20 farklı takımın katılımıyla gerçekleşti ve toplamda 56 müsabaka oynandı. Turnuva süresi ise 45 gün olarak kaydedildi. Bünyamin Gezer final maçının hakemi olarak görev aldı ve başarılı bir yönetim sergiledi.

Toplamda 20 takımın katıldığı turnuvada tam 56 müsabaka oynandı. Futbol severler, 45 gün boyunca heyecan dolu maçlara tanıklık etti. Bu turnuva, birçok yeniliği beraberinde getirdi. Tüm maçlar canlı yayınlarla izleyicilere ulaştırıldı. Ayrıca VAR sistemi maçların yönetiminde etkin bir rol oynadı. Her maçta dron çekimleri yapılarak, farklı bir izleme deneyimi sunuldu. Sahaya girişlerde yüz tanıma sistemi ve parmak okuma sistemi kullanıldı güvenlik önlemleri en üst seviyede sağlandı.

Tüm maçlarda soyunma odası görüntüleri ve maç öncesi, maç sonrası röportajlar da yapıldı. Bu sayede futbolseverler, maçlara daha yakından tanıklık etme fırsatı buldular ve oyuncuların düşüncelerini aktardıkları röportajlarla daha fazla bilgi edindiler. Oneycenter web sitesi turnuva sürecinde oldukça etkin olarak kullanıldı toplam 1 Milyon 126 Bin Kişi Tarafında Ziyaret Edilen web site devasa bir kitle tarafından takip edildi.

oneycenter turnuvası unutulmaz anlara ve yeniliklere sahne oldu. Futbolseverler heyecan dolu maçları takip ederken yenilikçi uygulamalarla daha fazla keyif aldılar. Turnuvanın sona ermesiyle birlikte futbol severler bir sonraki heyecanlı etkinliği beklemeye başladılar. Turnuvaya Katılan Takımlarımız ;

1. Adak inşaat F.K

2. ALLSTAR F.K

3. Arpacıoğlu F.K

4. Azelya Çiçekcilik F.K

5. Çakırtepe Hastanesi F.K

6. Çiçek Yapi F.K

7. Karagöz Medya F.K

8. Kardeşler F.K

9. Köroğlu Kuyumculuk F.K

10. Kral Dönerci F.K

11. Mavi Marin F.K

12. Mef Yapı F.K

13. Nesa Nakliyat F.K

14. SD Monte Carlo

15. Trust FC

16. Tuna Kuaför F.K

17. Ünye Maden F.K

18. Werder Weremem F.K

19. Wolves Team Fc

20. Yontaş F.K

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