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Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 07:24, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 07:15
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Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım

TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi.

Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Tebliğe eklenen "Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama" kapsamında şunlar kaydedildi:

"29 Eylül 2023 (dahil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre yüzde 10'un altında dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın iki katı tutarında menkul kıymet bloke olarak tesis edilir. Tesis süresi, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer. Bu madde hükümleri yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmaz."

- Sadeleşme kademeli şekilde sürecek

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada da "Para Politikası Kurulunun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir." bilgilendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulamasının piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilen açıklamada, sadeleşme sürecinin Para Politikası Kurulunun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak süreceği bildirildi.

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