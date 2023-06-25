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Konteynerden çıkan LGS şampiyonları

Bu yıl düzenlenen LGS'de 562 birinci çıktı. Melek Beria Özer, Ömer Baran Şişman, Ömer Aktaş, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 07:57, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 07:45
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Konteynerden çıkan LGS şampiyonları

4 Haziran 2023'te yapılan ve yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, bu yıl 562 birinci çıktı. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketini yaşayan Melek Beria Özer, Ömer Baran Şişman ve Ömer Aktaş da o öğrencilerin arasında yer aldı.

BİR HAFTA DIŞARIDA KALDI

6 Şubat'ta meydana gelen depremi İskenderun'da yaşayan Melek Beria Özer evleri hasar gördüğü için 1 hafta dışarıda yattı. Daha sonra ailesi ile İstanbul'a göç eden Özer, burada kısa sürede yeni hayatına adapte olmayı başardı. Özer "Artık bitti. Sınavı kazanamam diyordum. Ama vazgeçmedim. Derslerimden kopmadım. Zor oldu ama başardım" diye konuştu. Öte yandan Melek'in ağabeyi Bekir Arda'nın da 2019 LGS şampiyonu olduğu öğrenildi.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yiğit Polat: Sınavlara sekizinci sınıfın başından beri düzenli bir şekilde çalışa çalışa tam puan aldım. Deprem tabii ki etkiledi. Biz önce Mersin'e, oradan Şanlıurfa'ya gittik. Ondan sonra Adıyaman'a geldik. Yani bu ortamların hepsinde imkan bulmaya çalıştım ve yaptım.

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Çolak: Çok disiplinli çalıştım, senenin başından beri. Günde ortalama 2 saat sadece sınava hazırlık için test çözdüm. Okulum bana çok ciddi bir çalışma disiplini kattı.

BİRİNCİ KARDEŞLER

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan öğretmen Mustafa ve Zehra Şişman çiftinin çocuklarından Ömer Baran Şişman, LGS birincileri arasında yer aldı. Şişman'ın ablası Rengin Şişman'ın da 2017'deki sınavda tüm soruları doğru cevapladığı öğrenildi. Depremler nedeniyle ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya giderek akrabalarının yanında yaşamaya başlayan Şişman, burada kısa süre kaldıktan sonra Mardin'deki KYK yurduna taşınmasıyla sınavlara çalışamadı. Bir süre sonra İslahiye'de bulunan konteyner kente yerleşen Ömer, konteyner içerisinde günde 7-8 saat ders çalışıp LGS'den tam puan alarak başarı elde etti.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava zor şartlarda çalışan Ömer Aktaş, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almanın mutluluğunu yaşıyor.

HEM LÖSEMİYİ YENDİ HEM DERECE YAPTI

Küçük yaşlarda lösemiye yakalanan 15 yaşındaki Ömer Faruk Caymaz hem hastalığını yendi hem de 1 milyonu aşkın 8'inci sınıf öğrencisinin yarıştığı Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) büyük başarı elde etti. Ankara'da yaşayan Caymaz, 4 Haziran'da düzenlenen 2023 LGS'de yalnızca 4 yanlış yaptı. Caymaz bu sonuçla Türkiye'nin en gözde okullarına girebilecek bir performans sergilerdi. Caymaz, Türkiye genelinde başarı sıralamasında yüzde 1'lik dilime girdi.

47 ŞAMPİYON İMAM HATİPLİ

Sınavda toplam 562 öğrenci 500 tam puan aldı. İlk belirlemelere göre imam hatip ortaokullarından 47 öğrenci de 500 tam puan başarısı sağladı. İmam hatipli öğrencilerin sınav birincileri içindeki payı yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti.

CEYDA KARAASLAN - BURCU ŞEN

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