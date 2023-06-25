Meteoroloji duyurdu: Yağışlar yerini sıcak havaya bıraktı
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; yurdun genelinde yağışlar kendini sıcak havalara bırakıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklar 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 08:08, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 08:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.