Öğretmen ve memur maaşları yeni asgari ücretin altında

ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen, Temmuz ayında öğretmenlere ve kamu çalışanlarına yapılacak zammın refah seviyesinde olması gerektiğinin altını çizerek, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilecek olması olumlu bir durum olmakla birlikte, enflasyon eğer frenlenemezse verilen zam çabucak eriyecektir" dedi.

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler Temmuz ayında öğretmen ve memura yapılacak zamma çevrildi. Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Numan Gökmen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, gittikçe artan hayat pahalılığı ve kontrol edilemeyen enflasyon nedeniyle çalışanların geçim sıkıntısının arttığına dikkat çekerek, yapılacak memur zammının refah seviyesinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

"MEMURA HAK ETTİĞİ ZAM ARTIŞI VERİLMELİDİR"



Asgari ücret zammıyla birlikte yeni asgari ücret en düşük memur maaşına ulaştığına vurgu yapan Gökmen, "Yapılan artışların hayat pahalılığı karşısında zaman içinde eriyeceği endişesini taşıyoruz. Bu sebeple memur maaşları yeniden güncellenmeli ve memura hak ettiği zam artışı verilmelidir. Enflasyon ile ilgili resmi rakamlarla gerçek enflasyon birbirini tutmamaktadır. Hayatın içinde olan bizler gerçek enflasyon en az yüzde 200'lerde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü öğretmen maaşının alım gücü maalesef 10 yıl önceki bir öğretmen maaşının alım gücünden oldukça düşüktür. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilecek olması olumlu bir durum olmakla birlikte, enflasyon eğer frenlenemezse verilen zam çabucak eriyecektir" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLER GÖREVLERİNİ HUZURLA YAPABİLMELİ"



Kira artışlarının, zamların alım gücünü zorlaştırdığını ve zorunlu ihtiyaçların dahi karşılanamaz hale geldiğini söyleyen Gökmen, "Ardı ardına gelen zamlar, enflasyon ve aşırı kira artışları memurun alım gücünü zorlaştırmıştır. Memurlar zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Temmuz ayında yapılacak zammı öğretmenlerimiz ve kamu çalışanları umutla beklemektedir. Yapılacak zamla öğretmenlerimiz ve kamu çalışanları görevlerini huzurla yapabileceği ve hayatlarını mutlu bir şekilde sürdüreceği bir refah seviyesine ulaşmalıdır. Ayrıca, kamuda kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen ayrımı adaletsiz bir uygulamadır. Aynı işi yapana eşit ücret verilmelidir. Bu adaletsizlik de bir an evvel giderilmelidir. Hiç olmazsa ücretli öğretmenlere verilen ek ders ücretlerinde iyi bir iyileştirme yapılabilir" dedi.