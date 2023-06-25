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Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı

Denizli'de çiftlik sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilen çalışan, arkadaşıyla iş birliği yaparak bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı. Hayvanları 3,5 milyon liraya başkasına satan bakıcının Kurban Bayramı öncesinde denk getirdiği vurgun planını JASAT dedektifleri bozdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 09:34, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 09:35
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Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı

Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde besicilik yapan Bilal Budak, çiftliğindeki 28 adet ineğin çalındığını öğrenince, Denizli İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı. Mahalle giriş çıkışı ve güzergahtaki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen JASAT dedektifleri, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını çiftlikte hayvanların bakımıyla ilgilenen Mümtaz S.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Patronu yokken kamyon kiralayıp inekleri çalmış

Büyükbaş hayvan çiftliğinde hayvanların bakımını yapan Mümtaz S.'nin Bilal Budak'ın çiftlikten uzaklaşmasını fırsat bilip, hayvan nakil aracı kiralayarak 3,5 milyon lira değerindeki 28 tane ineği arkadaşı İsmail E. (35) ile birlikte araca yükledikleri ve Bekilli ilçesinde yaşayan Levent B. (34) ve Emre S.'ye (32) sattıkları belirlendi. Honaz'daki çiftlikten çalınan büyükbaş hayvanlar, Bekilli'ye bağlı Sırıklı Mahallesi'ndeki başka bir çiftlikte bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvan hırsızlığı olayına karışan 4 şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında bakıcı Mümtaz S.'nin 4, arkadaşı İsmail E.'nin 8 ve Emre S.'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu, Levent B.'nin ise suç kaydını bulunmadığı anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Mümtaz S. 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise 'Hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapıldı.

Kurban Bayramı öncesinde 3,5 milyon liralık büyük bir vurgunun önüne geçen JASAT dedektiflerine teşekkür eden besici Bilal Budak, "Kaklık Mahallesi'ndeki evimden 28 adet ineğim çalındı. Durumu hemen Denizli İl Jandarma Komutanlığımıza bildirdim. JASAT ve Honaz jandarmasının titiz çalışması sonucu 2 gün sonra 28 adet ineğimi eksiksiz olarak teslim aldım. Ellerine sağlık, çok kısa sürede hayvanlarımı ve hırsızlığı yapanları buldular. İl Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ederim" dedi.

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