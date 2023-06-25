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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için uyarı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası İstanbul depremi hakkında önemli uyarılarda bulundu. Moriwaki, Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 10:02, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 10:59
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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için uyarı

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor." dedi.

Moriwaki, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir beton firmasının otelde düzenlediği "Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar" konulu sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor." ifadesini kullandı.

Moriwaki, İstanbul'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı.

Fay hattının kuzey kolunun, İstanbul Boğazı'nın girişinden güneye 20 kilometre ilerideki noktadan Silivri tarafından, Çanakkale tarafından gittiğini aktaran Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir." diye konuştu.

Yoshinori Moriwaki, sempozyumdaki konuşmasında ise geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya başladığını ve bu ili de etkileyebileceğini söylediğini anlattı.

Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

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