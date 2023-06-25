Futbolda 'yaz transfer dönemi' yarın başlayacak
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 10:40, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 11:38
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yarın başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.